Общество

ВедомостиВедомостиГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
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с чего всё началось

ОСАГО станет делом техники

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.
Коммерсантъвчера в 17:48

Подробнее о событии

ГИБДД получит право аннулировать свидетельство о техосмотре

РЕН ТВвчера в 23:55

ГИБДД разрешат аннулировать карту о прохождении техосмотра

Известия00:54

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Ведомости00:50

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты

БИЗНЕС Online00:39

«Ъ»: ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

ТАСС00:00

СМИ: ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

РИА Новости02:04

ОСАГО станет делом техники

Коммерсантъвчера в 17:48
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Shraibikus News вчера в 01:54
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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Неизвестные обстреляли московский автосалон

Lenta.ru 01:48
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
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В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Вести.Ru 01:34
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
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Общество

МВД предложило записывать техосмотр на видео

В МВД России предложили записывать процедуру техосмотра на видео. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с фальсификации результатов.
НТВ вчера в 10:27
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

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РБК вчера в 11:09
Политика

Глав российских регионов проверили на устойчивость

Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
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«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

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Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

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Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

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Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Вести.Ru 02:01
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News вчера в 16:04
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Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
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Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:19
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На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
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Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Lenta.ru 01:53
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Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
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Общество

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ТАСС вчера в 09:47
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
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