Общество

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.
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с чего всё началось

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.
Известиявчера в 16:01

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Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

URA.Ruвчера в 17:51

ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 19:33

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Интерфаксвчера в 18:34

«Известия»: ГИБДД может разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ТАССвчера в 17:57

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

РЕН ТВвчера в 23:51

«Известия»: ГИБДД могут предоставить право проверять всех водителей на алкоголь

Газета.Ruвчера в 17:44

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Известиявчера в 17:50
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Общество

Цивилёв наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Накануне губернатор поблагодарил её за труд и вклад в развитие региона, вручив медаль «За служение Кузбассу».
ВашГород.ру вчера в 20:54
Хоккей

«Тампа» — «Даллас»: Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне

Идёт первый период, счёт равный — 1:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Первую шайбу в составе «Старз» на 5-й минуте первого периода при игре в большинстве забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентами выступили Тайлер Сегин и Йон Клингберг.
Чемпионат вчера в 19:41
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости 18 декабря в 03:44
Общество

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина в СИЗО проведали общественники

REGNUM 00:29
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Экономика

Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне

Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:04
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Армия и оружие

Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29

Министерство национальной обороны Польши крайне жёстко раскритиковало американские истребители F-35, заявив о том, что страна отзывает запрос на их приобретение и полностью отказывается от покупки этих боевых самолётов.
Avia.pro вчера в 17:34
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Происшествия

SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
РИА Новости 00:17
Культура

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет

Вокруг ТВ вчера в 12:27
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Здоровье

Собянин осмотрел поликлинику в Бутырском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание поликлиники на улице Яблочкова в районе Бутырский, отметив, что оно было построено в рекордные сроки.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС вчера в 12:07
Происшествия

Пьяная автоледи врезалась в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей

Ночью в пятницу, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Петербургский дневник вчера в 22:38
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor вчера в 07:48
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

ToDay News Ufa вчера в 05:51
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
Футбол

Бывший капитан «Зенита» Данни заявил о завершении карьеры футболиста

Gazeta.SPb 18 декабря в 09:52
Происшествия

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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