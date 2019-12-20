Общество

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.
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с чего всё началось

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.
Известиявчера в 16:01

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ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Газета.Ru01:42

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

РЕН ТВвчера в 23:51

Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

URA.Ruвчера в 17:51

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Интерфаксвчера в 18:34

«Известия»: ГИБДД может разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ТАССвчера в 17:57

ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 19:33

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Известиявчера в 17:50
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Восстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:54
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
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Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
РБК вчера в 23:00
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В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
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В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

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На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Происшествия

В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
РИА Новости 01:18
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Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
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РИА Новости вчера в 19:47
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Пользователи легко обходят верификацию по номеру телефона.
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Изучены способности собак к счету

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Женщина просто прошла мимо дочери. К слову, сброшенные килограммы подарили Элизабет уверенность в себе.
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