Общество
ИзвестияГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.
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с чего всё началось
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.Известиявчера в 16:01
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Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
Интерфаксвчера в 18:34
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