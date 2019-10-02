Транспорт
Lenta.ruГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда автоматические комплексы не должны работать, сообщает «Коммерсантъ». По мнению специалистов, штрафы при помощи камер не должны выписываться во время непогоды, поскольку качественную фотографию нарушения получить невозможно.
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с чего всё началось
ГИБДД разъяснила, как непогода связана со штрафами Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.Коммерсантъ02:26
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