Транспорт
BFM.ruГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя. Эксперты ГИБДД определили перечень случаев, когда данные автоматических комплексов не должны учитываться.
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с чего всё началось
ГИБДД разъяснила, как непогода связана со штрафами Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.Коммерсантъ02:26
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