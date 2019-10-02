ГИБДД разъяснила, как непогода связана со штрафами Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

с чего всё началось

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя. Эксперты ГИБДД определили перечень случаев, когда данные автоматических комплексов не должны учитываться.

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

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