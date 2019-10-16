Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти совершенно новые автоматические комплексы. Устройства, по его оценке, не будут вызывать претензий со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами.

с чего всё началось

Черников добавил, что устройства могут появиться на новых автомобилях уже в следующем году. Он пояснил, что увидел подобные технологии у полиции в Азербайджане. Как выяснил «Коммерсантъ», в России есть два производителя камер, способных замерять скорость на ходу.

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