Коронавирус
ТАССГосавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.ТАСС05:13
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Футбол
Нападающий «Динамо» обвинил экс-тренера команды в грубости
Немецкий форвард московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что бывший главный тренер команды Дмитрий Хохлов порой допускал грубости в общении с футболистами.
РБК 06:04
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Общество
Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Цифровые пропуска на работу не имеют ограничений по маршруту в Москве
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по столице не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок.
Москва 24 04:04
Общество
Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
Здоровье
Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства «Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы», — рассказали в минздраве.
ИА Красная Весна 05:50
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
РИА Новости вчера в 15:16
Космос
Ученый рассказал, как снизить риск пребывания людей на Марсе
По мнению Литвака, первостепенной задачей у колонизаторов станет самообеспечение – найти на Марсе все необходимое для поддержания жизни, вместо того чтобы привозить это извне.
РИА Новости 03:35
Здоровье
В Ивановской области подтверждены три COVID-пневмонии
Роста заболеваемости пневмонией в Ивановской области не наблюдается. В день выявляется по 12-20 пневмоний.
IvanovoNews 05:34
Гаджеты
Флагманский смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность
Согласно источнику, Oppo Ace 2 построен на однокристальной системе Snapdragon 865 с 8 Гб оперативной памяти.
Anonsens 04:06
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей.
Амур.инфо 01:37
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Общество
Голикова призвала не пугаться данных о числе заболевших коронавирусом
В среднем число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН 03:24
Общество
Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс
В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Игры
Capcom похвасталась коммерческим успехом Resident Evil 3 Remake
Японская Capcom в очередном финансовом отчете похвасталась, что отгрузки и цифровые продажи Resident Evil 3 Remake на консолях и ПК превысили 2 млн копий за первые пять дней.
Российская газета 06:04
Космос
Virgin Orbit провела финальные испытания перед первым запуском LauncherOne
Первые испытания LauncherOne состоялись в июле прошлого года – тогда ракета была сброшена с крыла Cosmic Girl в небе над Южной Калифорнией.
Хайтек+ 05:00
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12