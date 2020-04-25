Коронавирус
РИА НовостиГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru вчера в 16:29
Кино
Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер
Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Палеонтологи обнаружили на острове Сеймур в Антарктиде фрагменты черепа и тазобедренных костей лягушки в отложениях возрастом около 40 млн лет.
МедиаПоток 11:41
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту днища
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня 13:03
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации труда
Роспотребнадзор в свежем письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 озвучил большое количество рекомендаций по организации работы предприятий в период противодействия коронавирусной угрозе.
Современный Предприниматель 22 апреля в 02:57
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Хоккей
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков
Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск вчера в 23:21
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 18:32
Культура
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился за имена в списке ссыльных
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился перед зрителями за имена мусульманских деятелей, которые попали в список раскулаченных крестьян.
Татар-информ 03:00
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 08:59
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru вчера в 02:21
Общество
В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры
Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Здоровье
Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.
Алтапресс 02:26
Экономика
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY вчера в 14:09