Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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В ГИБДД объяснили правила передвижения между регионами

Известия18:32

В ГИБДД рассказали о документах для передвижения между городами

РЕН ТВ18:20

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Коммерсантъ11:51

Со справкой в кармане: в ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в карантин

Вести.Ru12:00

В ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в условиях COVID-19

Москва 2411:25

В ГИБДД дали совет о поездках между регионами во время карантина

News.ru11:18

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

РИА Новости10:58
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
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Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Кино

Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер

Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
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Кино

Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

News.ru 04:42
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Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Палеонтологи обнаружили на острове Сеймур в Антарктиде фрагменты черепа и тазобедренных костей лягушки в отложениях возрастом около 40 млн лет.
МедиаПоток 11:41
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Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту днища

Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня 13:03
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Армия и оружие

Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы

Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации труда

Роспотребнадзор в свежем письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 озвучил большое количество рекомендаций по организации работы предприятий в период противодействия коронавирусной угрозе.
Современный Предприниматель 22 апреля в 02:57
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Происшествия

Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве

Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
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Хоккей

Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков

Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск вчера в 23:21
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
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Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
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Религия

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
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Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился за имена в списке ссыльных

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился перед зрителями за имена мусульманских деятелей, которые попали в список раскулаченных крестьян.
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Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

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Хоккей

Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

News.ru вчера в 02:21
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Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
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Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
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Здоровье

Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.
Алтапресс 02:26
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Экономика

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY вчера в 14:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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