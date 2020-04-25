Коронавирус

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Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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В ГИБДД разъяснили порядок передвижения между регионами

RT на русском04:42

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

РБКвчера в 17:49

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

РИА Новостивчера в 10:58

В ГИБДД рассказали о документах для передвижения между городами

РЕН ТВвчера в 18:20

Со справкой в кармане: в ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в карантин

Вести.Ruвчера в 12:00

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Коммерсантъвчера в 11:51

В ГИБДД объяснили правила передвижения между регионами

Известиявчера в 18:32
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В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
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Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

В России может сократиться количество автомобильных дилеров, торгующих новыми машинами.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 01:26
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Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
Известия вчера в 08:27
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Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:18
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек

Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
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Здоровье

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продления самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:13
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Политика

В Китае власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов.
ToDay News Ufa 00:52
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Происшествия

Теплоход сел на мель на реке Кама

Интерфакс 01:27
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая

Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Коммерсантъ 04:42
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Общество

Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне

Газета.Ru 03:55
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Здоровье

Коронавирус: Путин может продлить режим самоизоляции в течение недели. Последние новости пандемии 24 апреля

В течение недели президент РФ Владимир Путин примет решение о возможном продлении или отмене режима самоизоляции.
URA.Ru вчера в 12:24
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
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