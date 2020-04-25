Коронавирус
РИА НовостиГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Со справкой в кармане: в ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в карантин
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