В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что в большинстве регионов нет ограничений на проезд транзитного транспорта.

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

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