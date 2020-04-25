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Кино «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.

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