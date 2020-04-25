Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. При этом рекомендуется уточнять информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.
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В ГИБДД объяснили правила передвижения между регионами

Известия18:32

В ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в условиях COVID-19

Москва 2411:25

Со справкой в кармане: в ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в карантин

Вести.Ru12:00

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Коммерсантъ11:51

В ГИБДД рассказали о документах для передвижения между городами

РЕН ТВ18:20

В ГИБДД дали совет о поездках между регионами во время карантина

News.ru11:18

ГИБДД разъяснила условия поездок между регионами

РИА Новости10:58
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Шоу-бизнес

Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье

Lenta.ru 15:08
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
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Происшествия

Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия 14:02
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Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com 22 апреля в 22:55
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Политика

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Единоборства

Глава UFC рассказал о дате следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Известия 16:57
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
2,9K
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
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Здоровье

Володин: Скорая помощь в Саратове получит новые «Газели» класса Next

В ближайшее время Скорую помощь в Саратове укомплектуют достаточным количеством новых автомобилей, необходимо решать проблему нехватки кадров.
Четвертая Власть 12:07
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Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
20
Общество

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу

Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией.
ТАСС 19:17
Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 07:20
1,3K
Общество

В Минздраве предложили продлить учебный год старшеклассникам

Учебный год для старшеклассников следует продлить до июня, заявили в Союзе педиатров России.
НТВ 17:04
2
Общество

В Змеиногорском районе вводится карантин

На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
Вести Алтай 05:22
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 02:20
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

Piter.tv 05:14
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
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Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM 22:29
Технологии

Facebook запустит сервис групповых видеозвонков

Невские Новости 16:52
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Футбол

Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба

Боец ММА из Подмосковья оскорбил Хабиба в скандальном клипе Парень, видимо, хочет стать популярным.
Спорт-Экспресс 14:30
Общество

В Саратовской области разрешена работа парикмахерских

Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18
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