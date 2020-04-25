Коронавирус
КоммерсантъГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. При этом рекомендуется уточнять информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.
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Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Происшествия
Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода
Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия 14:02
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com 22 апреля в 22:55
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
Здоровье
Володин: Скорая помощь в Саратове получит новые «Газели» класса Next
В ближайшее время Скорую помощь в Саратове укомплектуют достаточным количеством новых автомобилей, необходимо решать проблему нехватки кадров.
Четвертая Власть 12:07
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу
Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией.
ТАСС 19:17
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 07:20
Общество
В Минздраве предложили продлить учебный год старшеклассникам
Учебный год для старшеклассников следует продлить до июня, заявили в Союзе педиатров России.
НТВ 17:04
Общество
В Змеиногорском районе вводится карантин
На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
Вести Алтай 05:22
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 02:20
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM 22:29
Технологии
Facebook запустит сервис групповых видеозвонков
Невские Новости 16:52
Футбол
Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба
Боец ММА из Подмосковья оскорбил Хабиба в скандальном клипе Парень, видимо, хочет стать популярным.
Спорт-Экспресс 14:30
Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18