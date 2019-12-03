Общество
Газета.RuИз экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
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Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.ТАСС03:50
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
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