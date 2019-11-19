Общество

Российская газетаРоссийская газетаГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Газета.Ru07:34

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Российская газета06:00

Минздрав сможет отбирать водительские права

URA.Ruвчера в 22:17

ГИБДД подключают к охране здоровья

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Ведомостивчера в 12:22
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РБК 07:08
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
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Девушка сообщила, что встречается с женатым мужчиной и попросила совета у звезды.
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AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
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Медведев анонсировал создание правозащитного центра в «Единой России»

Лидер «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра в партии власти.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
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Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
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Ведомство планирует дать год или два, чтобы военные определенных должностей выучили английский язык.
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Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru вчера в 05:02
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Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ

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Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

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Курды извинились перед российскими военными

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