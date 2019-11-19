В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Путин назвал Зеленского симпатичным человеком Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

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Происшествия СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Политика Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020 Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.