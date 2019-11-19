Общество
Российская газетаГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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