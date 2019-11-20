Общество

Российская газетаРоссийская газетаГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Российская газета06:00

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В ГИБДД смогут лишать россиян водительских прав без суда

Комсомольская правда09:01

Минздраву позволят аннулировать водительские права

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ГИБДД решили наделить возможностью отбирать права без суда

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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Российская газета06:00

Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом

Национальная служба новостей03:42

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

РБК08:02

Минздрав сможет отбирать водительские права

URA.Ruвчера в 22:17
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
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Взгляд.ру вчера в 09:15
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Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.
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Армия и оружие

В Ростовской области задержали военного по подозрению в госизмене

В Ростовской области по подозрению в госизмене задержали военного, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Медиазона 09:27
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
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У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений

Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Bimru.ru 08:03
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Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол

Михайлович успешно завершил третий курс химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы после прохождения очередного курса лечения.
Матч ТВ 09:24
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета 04:22
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Под Якутском появится мост через Лену

Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Век 18 ноября в 07:52
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Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
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В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
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В FIA изучают детали силовой установки Ferrari

По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
F1news.ru 05:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
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Агузарова вышла в свет после долгого перерыва и удивила фанатов

Накануне певица появилась на публике после длительного перерыва.
RuNews24.ru 09:04
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
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В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

РБК 06:58
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Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru вчера в 15:01
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Транспорт

Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД

Интерфакс 07:35
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