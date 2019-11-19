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Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Политика Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ.

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Армия и оружие В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии Официальный представитель Минобороны России указал, что «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».

Политика Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.