Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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