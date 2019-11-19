Общество
Газета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской
Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
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США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
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Вашингтон: Иран заинтересован в покупке у РФ вооружений, включая С-400
Политика
Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного
Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ.
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Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
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В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Минобороны России указал, что «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».
Политика
Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту
Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
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Фильм «Джокер» может получить продолжение
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Общество
Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября
С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Здоровье
Калининградские водители часами стоят в очереди у диспансера
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
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Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
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