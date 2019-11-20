Общество
Газета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Российская газета06:00
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Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
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Общество
С 22 ноября медкомиссия для водителей станет дороже и сложнее
В комиссию войдут два новых обязательных анализа на наличие в моче наркотических веществ и на содержание в крови фермента, свидетельствующего о частом употреблении алкоголя.
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Армия и оружие
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Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.