Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Российская газета06:00

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В МВД разработали порядок лишения водительских прав без решения суда

ТК Звезда09:09

Россиян смогут лишать прав по-новому

Рамблер01:26

ГИБДД решили наделить возможностью отбирать права без суда

Известия07:46

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Газета.Ru07:34

Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Российская газета06:00

Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом

Национальная служба новостей03:42

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

РБК08:02
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

LA Times: власти США не перевели Украине $35 млн из общего объема военной помощи.
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Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
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Газета.Ru 09:18
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество

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Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
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Общество

«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом

Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
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Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
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Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
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Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Экономика

Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по окраине Донецка

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Россия значительно снизит цену на газ для Молдавии с 2020 года

В текущем году голубое топливо поставлялось в страну по цене $235 долларов за тысячу кубометров.
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Общество

С 22 ноября медкомиссия для водителей станет дороже и сложнее

В комиссию войдут два новых обязательных анализа на наличие в моче наркотических веществ и на содержание в крови фермента, свидетельствующего о частом употреблении алкоголя.
Туапсинские вести 05:00
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
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Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
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