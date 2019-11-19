Общество
Газета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Кино
Тодду Филлипсу разрешили снять продолжение «Джокера»
Футбол
Александр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» сообщил, что у ряда игроков сборной заканчиваются контракты.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Футбол
«Сочи» отправил в отставку Точилина
ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Общество
«Газпром» завершил заполнение газом двух ниток «Турецкого потока»
«Газпром» завершил заполнение газом двух ниток газопровода «Турецкий поток» до приемного терминала в Турции, говорится в сообщении газового холдинга по итогам заседания совета директоров компании, посвященного реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Наука
Патент недели: вода без лишних примесей
Даже при малых дозах продолжительный и регулярный контакт с водой, содержащей тяжелые металлы, особенно питьевой, приводит к серьезным поражениям нервной, кровеносной систем и пищеварительного тракта.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Здоровье
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.