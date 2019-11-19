Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

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