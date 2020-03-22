Общество
ИзвестияГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на замначальника Госавтоинспекции России Александра Быкова.
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с чего всё началось
Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети
Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 14:07
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Космос
Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb
Хоккей
«Лучший хоккеист в мире прямо сейчас» - нью-йоркские болельщики о Панарине
Cassano: - Я не хочу показаться упрямцем, но, по моему мнению, Панарин является лучшим хоккеистом в мире прямо сейчас и, наверное, выдает один из самых впечатляющих сезонов среди всех игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории клуба.
Экономика
В Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии, а также зарплаты работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Общество
Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Общество
Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку
Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Футбол
Павелко назвал рекордные премиальные, которые сборная Украины получила за выход на Евро
Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко рассказал, какую сумму получили члены сборной страны за успешную квалификацию на Евро-2020.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Экономика
В аптеки потекла выручка
Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Происшествия
Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине
Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Шестидесятилетняя жительница Великобритании Клэр Герада, которая работает врачом, подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как ей удалось вылечиться.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.