Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.

с чего всё началось

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