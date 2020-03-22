Общество
Газета.RuГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Камеры будут искать водителей, использующих за рулем телефон, заявили в ГИБДД. Новая технология на основе нейросетей и Big Data сможет определять, пристегнут ли автомобилист ремнем безопасности и держит ли он у уха трубку. Если да – то водитель получит штраф.
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с чего всё началось
Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети
Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 14:07
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Общество
Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус
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Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
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Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Буквально несколько часов назад во Всемирной паутине появилась фотография знаменитой и популярной еще с советских времен актрисы – Татьяны Догилевой.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
Политика
Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают
Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Технологии
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Армия и оружие
Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков
Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
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Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
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Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
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