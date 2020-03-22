Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.

с чего всё началось

Камеры будут искать водителей, использующих за рулем телефон, заявили в ГИБДД. Новая технология на основе нейросетей и Big Data сможет определять, пристегнут ли автомобилист ремнем безопасности и держит ли он у уха трубку. Если да – то водитель получит штраф.

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