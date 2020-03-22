Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Камеры будут искать водителей, использующих за рулем телефон, заявили в ГИБДД. Новая технология на основе нейросетей и Big Data сможет определять, пристегнут ли автомобилист ремнем безопасности и держит ли он у уха трубку. Если да – то водитель получит штраф.
Читать в источнике
Комментировать385
с чего всё началось

Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети

Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.
Коммерсантъвчера в 14:07

Подробнее о событии

ГИБДД отследит использование телефонов водителями с помощью камер

РИА Новости05:01

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

RT на русском04:42

ГИБДД будет фиксировать использование водителями телефонов с помощью камер

Коммерсантъ02:48

Видеокамеры будут фиксировать разговоры водителя по телефону

РЕН ТВ03:32

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Известия00:47

«Ъ»: использование мобильных телефонов за рулем начнут фиксировать с помощью камер

ТАСС00:01

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Lenta.ruвчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Общество

Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус

Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.
Интерфакс - Россия 02:39
Общество

Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Ведомости вчера в 17:42
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру вчера в 12:15
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Авто

Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

Мишустин пообещал ужесточить административную ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Интерфакс 05:01
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась фотографией без бюстгальтера

Lenta.ru 04:58
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Буквально несколько часов назад во Всемирной паутине появилась фотография знаменитой и популярной еще с советских времен актрисы – Татьяны Догилевой.
Bimru.ru 21 марта в 06:54
Политика

Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
Известия 04:14
Политика

Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 04:00
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Технологии

Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

Актуальные Новости 02:43
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки

Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
RuNews24.ru 21 марта в 04:23
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Говорит Москва 03:52
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Армия и оружие

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
РИА Новости 05:04
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
RT на русском вчера в 01:10
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс вчера в 01:37
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Piter.tv 03:02
Игры

Модель Марио удалили из Dreams после жалобы Nintendo

Игромания.ру 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное