Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Камеры будут искать водителей, использующих за рулем телефон, заявили в ГИБДД. Новая технология на основе нейросетей и Big Data сможет определять, пристегнут ли автомобилист ремнем безопасности и держит ли он у уха трубку. Если да – то водитель получит штраф.
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с чего всё началось

Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети

Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.
Коммерсантъвчера в 14:07

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Видеокамеры будут фиксировать разговоры водителя по телефону

РЕН ТВ03:32

ГИБДД будет фиксировать использование водителями телефонов с помощью камер

Коммерсантъ02:48

Нейросеть поможет ГИБДД выявить еще одно нарушение правил

Телеканал 360°вчера в 21:27

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Известия00:47

«Ъ»: использование мобильных телефонов за рулем начнут фиксировать с помощью камер

ТАСС00:01

Правозащитник Форманчук: новые штрафы не заставят водителей отказаться от телефонов

URA.Ru02:34

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Lenta.ruвчера в 16:35
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RuNews24.ru вчера в 18:31
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
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Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития к 26 марта подготовить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях.
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Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

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Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
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Спутники OneWeb выведены на орбиту

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В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости вчера в 02:28
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

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В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

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Общество

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