Общество

РБКРБККамеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети

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Подробнее о событии

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

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«Ъ»: использование мобильных телефонов за рулем начнут фиксировать с помощью камер

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Видеокамеры будут фиксировать разговоры водителя по телефону

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ГИБДД будет фиксировать использование водителями телефонов с помощью камер

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Камеры с фиксацией разговоров за рулем появятся в России

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Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

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