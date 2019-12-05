Общество
Газета.RuГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав. Так, в теоретическую часть будут добавлены вопросы, а в практической Госавтоинспекция намерена отказаться от штрафных баллов, которые начисляются за нарушение правил ПДД и управления транспортом.
Читать в источнике
Оценить169
с чего всё началось
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.РИА Новости05 декабря в 07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Игры
Игры для PlayStation 4 не запустятся на PlayStation 5
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Единоборства
Александр Поветкин проведет бой против Хантера
Сегодня вечером пройдет боксерский поединок между курским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Происшествия
Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы
Лестничный проем обрушился в жилом доме, расположенном на улице Большая Серпуховская в центре Москвы, есть пострадавшие.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярный продукт, который нельзя давать детям
Популярный российский врач Александр Мясников считает сладкую газированную воду самым вредным продуктом для детей.
Транспорт
Росстандарт пояснил, кому полагается этикетка энергоэффективности
По словам Кулешова, этикетка энергоэффективности не имеет обязательного характера, её автопроизводители смогут выдавать на добровольной основе и за возможное неполучение такого документа ответственности не предусмотрено.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Политика
Медведев назвал условие для заключения соглашения по газу с Украиной
В ноябре 2015 года Украина прекратила закупать газ у России и не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный в Европе по реверсу.
Космос
Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле
Крупный астероид 1998 HL1, приблизившийся к Земле в октябре этого года, может вновь подойти к планете спустя почти полтора года.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Авто
Российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Происшествия
В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые
Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Футбол
Гинер назвал Егорова конченым негодяем и предложил ему застрелиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает Spоrt24.
Политика