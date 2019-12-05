Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав. Так, в теоретическую часть будут добавлены вопросы, а в практической Госавтоинспекция намерена отказаться от штрафных баллов, которые начисляются за нарушение правил ПДД и управления транспортом.
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с чего всё началось

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости05 декабря в 07:33

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Количество вопросов в экзамене на права увеличится более чем в два раза уже в следующем году

Фонтанка.Ру05:45

ГИБДД увеличит число вопросов в экзамене на права

Известия05:32

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

РИА Новости05 декабря в 07:33

ГИБДД планирует изменить продолжительность сдачи теоретического экзамена на права

ТАСС03:16

ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права

Lenta.ru03:20

В ГИБДД объяснили, что изменится в сдаче экзамена на права

Газета.Ru03:52

ГИБДД вдвое увеличит количество вопросов в экзамене на права

РБК04:47
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