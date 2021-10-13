В Москве у сотрудников ГИБДД появится специальное мобильное приложение, с помощью которого инспекторы смогут вычислять в потоке автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета и зарегистрированные на умерших граждан.
В рамках модернизации действующей системы «Перехват» на планшеты инспекторов установят мобильное приложение, которое позволит патрулям подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки.
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.