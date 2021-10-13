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ГИБДД внедрит новое мобильное приложение для борьбы с нарушителями

В Москве у сотрудников ГИБДД появится специальное мобильное приложение, с помощью которого инспекторы смогут вычислять в потоке автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета и зарегистрированные на умерших граждан.
Известия
Новый софт предназначается для инспекторов ГИБДД, МАДИ, АМПП и должен быть внедрен в 2022 году.
Коммерсантъ
Также для поиска нарушителей планируется использовать нейросеть, которая сможет распознать частично закрытый номер автомобиля.
РБК
Перед разработчиками поставлена также задача исключить двойное штрафование за одно нарушение.
Коммерсантъ

С чего всё началось

ГИБДД открывает охоту на призраков
В рамках модернизации действующей системы «Перехват» на планшеты инспекторов установят мобильное приложение, которое позволит патрулям подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки.
Коммерсантъ17:59

Подробнее о событии

ГИБДД внедрит новое мобильное приложение для борьбы с нарушителями
Известия04:33
«Ъ»: сотрудники ГИБДД начнут отслеживать нарушителей с помощью мобильного приложения
Lenta.ru04:05
Московских автоинспекторов подключат к дорожным видеокамерам с нейросетями
Forbes23:41
В Москве появится новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД
Национальная служба новостей02:10
В Москве внедрят новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД
Говорит Москва23:50
Дорожные камеры получат новые возможности для поиска нарушителей
Газета.Ru02:47
ГИБДД открывает охоту на призраков
Коммерсантъ17:59

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