Общество
ИзвестияЭксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России. Среди них — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.
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Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.ПРАЙМвчера в 19:09
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Нарушение тишины и опасная езда: в России подготовили новые штрафы для водителей
ТК Звездавчера в 20:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился
Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».
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В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США
Спецслужбы предупреждают власти о необходимости потенциальной готовности к наихудшему сценарию, в том числе к силовому столкновению с США.
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Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Экономика
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Более 40 миллионов рабочих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, показали данные крупнейших экономик региона, в результате чего часть их зарплаты покрывалась за счет государства.
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Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Музыка
«Москва 24» покажет праздничный концерт «Песни Победы»
9 мая в эфире телеканала "Москва 24" состоится праздничный концерт "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 08:07
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Новый рекорд осетинских рэперов: клип I Got Love набрал 400 млн просмотров на YouTube
Клип на песню I Got Love набрал более 400 000 000 просмотров. Видео было опубликовано на You Tube 2 июня 2018 года.
Sputnik Южная Осетия 03 мая в 12:21
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Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
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Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
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РИА Новости 07:11
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
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В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости вчера в 04:01
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве
РБК 02 мая в 09:03
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47