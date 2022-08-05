Lenta.ruГКЗ: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 летРоссия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, а угля — на еще более долгий срок.Lenta.ruО этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра "ИнфоТЭК".Газета.RuОстальная часть разведанных запасов нефти требует применения новых технологий для добычи.Московский КомсомолецТем не менее, глава ГКЗ напомнил, что государство стимулирует разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе, и налоговыми методами.ТАССЧитать далееСвернутьСектор МедиаСектор МедиаРЕН ТВInfinicaБлокнот.руMOS.newsГазета.RuИА Красная ВеснаRuposters.ruЭкономика сегодняOilCapital.ruФАНPublic OpinionПодробнее о событииГлава ГКЗ: России хватит разведанных запасов нефти на 39 лет, газа – на 80 летРЕН ТВвчера в 09:57В ГКЗ заявили, что в России разведанных запасов нефти хватит на 39 летГазета.Ruвчера в 06:42России хватит разведанных запасов нефти на 39 летNeftegaz.ruвчера в 05:02Глава госкомиссии Шпуров: разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, газа – на 80 летПРАЙМвчера в 05:52ГКЗ: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 летLenta.ruвчера в 05:45Запасов газа в России хватит на ближайшие 80 летЭкономика сегоднявчера в 06:24Глава ГКЗ заявил, что России хватит разведанных запасов нефти на 39 летТАССвчера в 03:41Показать ещёОценить167Поделиться