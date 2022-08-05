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ГКЗ: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, а угля — на еще более долгий срок.
Lenta.ru
О этом заявил
 глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра "ИнфоТЭК".
Газета.Ru
Остальная часть разведанных запасов нефти требует применения новых технологий для добычи.
Московский Комсомолец
Тем не менее, глава ГКЗ напомнил, что государство стимулирует разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе, и налоговыми методами.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава ГКЗ: России хватит разведанных запасов нефти на 39 лет, газа – на 80 лет
РЕН ТВвчера в 09:57
В ГКЗ заявили, что в России разведанных запасов нефти хватит на 39 лет
Газета.Ruвчера в 06:42
России хватит разведанных запасов нефти на 39 лет
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ГКЗ: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет
Lenta.ruвчера в 05:45
Запасов газа в России хватит на ближайшие 80 лет
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