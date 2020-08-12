Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты
Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа компаний "Эфко" направила 100 млн рублей на создание котлет для бургеров на основе соевого белка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.В источнике
С чего всё началось
«Эфко» вырастит котлеты
Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
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