Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа компаний "Эфко" направила 100 млн рублей на создание котлет для бургеров на основе соевого белка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.