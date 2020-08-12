Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа компаний "Эфко" направила 100 млн рублей на создание котлет для бургеров на основе соевого белка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
Подробнее о событии
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Бел.Ру

В Белгородской области начнут производить котлеты с заменителем мяса

Бел.Ру05:50
Экономика сегодня

Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты

Экономика сегодня05:50
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
117

Помпео заявил о намерении ответить на введение КНР санкций против США

В свою очередь, 10 августа представитель китайского МИДа Ван Чжао заявил, что Пекин ввел зеркальные санкции в отношении 11 официальных лиц Соединенных Штатов, говорится на официальном сайте ведомства.
Известиявчера в 20:08
41

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
49

Гергиев выступил против вестибюля метро около Мариинского театра

Дирижер и художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев считает, что размещение вестибюля станции метро «Театральная» на Театральной площади может стать причиной разрушений в Мариинском театре и в консерватории имени Римского-Корсакова.
Московский Комсомолец05:26
32

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
137

Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anewsвчера в 05:50
649

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
76