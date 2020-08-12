ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо
Смотрите также
Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы
Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии в 80 лет
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
Лукашенко собрал совещание Совбеза по протестам в Белоруссии
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Стало известно о находках в квартире историка-расчленителя Соколова
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
В ПФР назвали условия получения прибавки к пенсии в 80 лет
ГК "ЭФКО" запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе Инновационного центра "Бирюч-НТ" в Белгородской области.В источнике
С чего всё началось
«Эфко» вырастит котлеты
Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
Подробнее о событии