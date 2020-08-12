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ADVIS.ru
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ГК "ЭФКО" запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе Инновационного центра "Бирюч-НТ" в Белгородской области.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК10:07
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Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
RT на русском12:51
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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