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ГК «ЭФКО» запускает производство бургеров на растительной основе

ГК «ЭФКО» запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.
Интерфакс07:25
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ru06:46
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«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Хачатурянца

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что не видит в необходимости приглашать в РПЛ иностранных арбитров для работы с системой видеопомощи арбитрам, и заявил, что клуб готов оказать поддержку главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.
Sport24.ru06:06

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56