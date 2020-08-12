ГК «ЭФКО» запускает производство бургеров на растительной основе

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ГК «ЭФКО» запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц.