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ГК «ЭФКО» запускает производство бургеров на растительной основе

ГК «ЭФКО» запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
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Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основную массу протестующих в городах страны против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.
RT на русском08:07
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ВФЛА получит субсидию на развитие легкой атлетики

Министерство спорта РФ приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Известия07:03

Названы продукты для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
РИА Новости07:13
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