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ГК «ЭФКО» запускает производство бургеров на растительной основе

ГК «ЭФКО» запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
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Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
РИА Новости10:39
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.com02:44
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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