ГК «ЭФКО» запускает производство бургеров на растительной основе
ГК «ЭФКО» запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 кг растительного мяса в месяц.В источнике
С чего всё началось
«Эфко» вырастит котлеты
«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
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