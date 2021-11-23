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ГК «Калашников»: контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года

По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова, еще несколько десятков тысяч Нью-Дели закупает непосредственно в России.
РИА Новости
Производство автоматов начнется в первом квартале 2022 года, если будет подписан финальный контракт, сообщили РБК в пресс-службе «Калашникова».
РБК
Предполагается, что компания произведет по лицензии порядка 700 тыс. автоматов АК-203, при этом локализация производства достигнет 100-процентного уровня.
ТАСС
По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.
РИА Новости

Подробнее о событии

РБК: Индия заплатит $590 млн за производство автоматов Калашникова
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