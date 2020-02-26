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КоммерсантъГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
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ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.Коммерсантъвчера в 17:06
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