ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.

с чего всё началось

«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

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