ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.

с чего всё началось

Российские власти намерены в ближайшее время запустить систему гарантированного пенсионного плана. Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.

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