Общество

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Российские власти намерены в ближайшее время запустить систему гарантированного пенсионного плана. Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.
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с чего всё началось

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.
Коммерсантъвчера в 17:06

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Россиянам предложили покупать пенсию

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Россияне смогут покупать пенсию

Московский Комсомолец01:46

Россиянам разрешат доплатить из пенсионных накоплений, чтобы получить пенсию

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Россияне смогут купить пенсионные баллы и стаж в рамках новой пенсионной системы

БИЗНЕС Online03:57

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

ФедералПрессвчера в 23:48

Россиянам расширят возможности для получения страховой пенсии

URA.Ruвчера в 18:35

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

Коммерсантъвчера в 17:06
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Экспресс газета вчера в 06:11
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой

Газета.Ru вчера в 04:33
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
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Происшествия

В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

RT на русском 24 февраля в 04:21
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM вчера в 14:07
Армия и оружие

Пентагон признал необходимость совершенствования ПРО США

ТАСС вчера в 15:37
Происшествия

На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер

Второй катер выдвинулся на поиски двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил журналистам начальник городского управления МЧС РФ Сергей Скрыльников.
РИА Новости 03:42
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Компания 24 февраля в 11:07
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Политика

Путин предложил оппозиционерам предъявить позитивную программу

Глава государства в интервью для проекта ТААС «20 вопросов Владимиру Путину», подчеркнул, что критика власти, зачастую, бывает необходима.
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Экономика

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В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о разгроме своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).
Газета.Ru вчера в 20:00
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В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
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Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
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В Сети опубликовали характеристики смартфона Oppo Find X2

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Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

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Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.
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Излечившиеся от коронавируса снова заболели

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, с декабря прошлого года превысило 77 тысяч человек.
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В середине декабря 2019 года издание speedme.ru рассказывало, что корейская Kia планирует показать свой новый логотип.
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