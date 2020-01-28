Экономика
Газета.RuГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить2075
с чего всё началось
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:09, Ашберн
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова готовится стать женой Давида Манукяна
Попдива Ольга Бузова и блогер Давид Манукян начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Кино
Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»
Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Общество
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей
Накануне модель поделилась первым совместным видео с Гогунским, на котором он нежно держит ее за руку во время ужина в московском ресторане «Страна, которой нет».
Политика
Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона
В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
Москалькова поддержит прошение о помиловании израильтянки Иссахар
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Общество
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Гаджеты
В Сети появились качественные рендеры iPhone 12
Качественные рендеры iPhone 12, который должен быть представлен осенью текущего года, появились на просторах социальных сетей.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Общество
Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире
Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро. Курс доллара вырос на 49,19 копейки, до 62,8299 рубля за доллар.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
В сети появились кадры с пустующими блок-постами, созданными американскими военными на трассе М4.