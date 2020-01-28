Экономика
Газета.RuГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить1905
с чего всё началось
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Кино
Disney показала постеры к фильму «Мулан»
Киностудия Disney выложила в сеть постеры к фильму "Мулан" с главными героями картины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»
В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Гаджеты
Microsoft анонсировала обновление для Windows 7
Американская компания Microsoft выпустит обновление для своей операционной системы Windows 7, чтобы исправить ошибку с рабочим столом, которая возникла после последнего апдейта, выпущенного 14 января.
Политика
В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
Футбол
Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Общество
SEC отказалась считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась признать позицию Telegram и считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Экономика
Самым невыгодным городом для сдачи жилья названа Москва
Столица стала самой невыгодной из-за высокой стоимости жилья при наименьшей прибыли от его сдачи.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.