Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.

с чего всё началось

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

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