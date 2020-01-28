Экономика

Газета.RuГазета.RuГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Комментировать1454

Подробнее о событии

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известия27 января в 19:12

Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

РБКвчера в 01:41

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

РИА Новостивчера в 01:08

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ru27 января в 19:18

Лучше пенсии в руках, чем прибавки «в небе»

REGNUM06:24

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАСС27 января в 18:15

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ru27 января в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Энергетика

На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Lenta.ru 10:09
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Газета.Ru 12:32
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 09:22
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
Политика

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Газета.Ru 12:56
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%

В российских банках стало больше клиентов – долларовых миллионеров.
Общественное телевидение России 09:41
Здоровье

Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Live24 27 января в 06:18
Политика

Главу Чувашии выгнали из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из членов "Единой России".
СитиТрафик 27 января в 07:20
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК 27 января в 21:22
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
iReactor 07:15
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Bimru.ru 09:36
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
ТАСС 12:01
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд

Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.
The GEEK 04:16
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

Интересант вчера в 05:45
Политика

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес

От миллиардера к рэперу – Рианну подозревают в новом романе

Британский таблоид The Sun сообщил, что Рианну видели в компании рэпера, когда они направлялись в отель.
ГЛАС.RU 11:11
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное