Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Космос Два американских спутника едва не столкнулись над США Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.

Кино Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы.

Политика Премьер Мишустин остался недоволен исполнением поручений Путина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил о недовольстве исполнением поручений президента России Владимира Путина.