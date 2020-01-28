Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

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Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Политика ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков Украинские моряки были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе по обвинению в нарушении российской границы.

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Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

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Шоу-бизнес Экс-супругу Аршавина с детьми выселяет из квартиры бывшая свекровь В опубликованном ранее документе было указано, что в квартире Казьмина живет незаконно и она должна покинуть помещение до 1 марта вместе с двумя детьми от первого брака и трехлетней дочерью Аршавина.

Происшествия В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.