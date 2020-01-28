Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Здоровье Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Финляндии Коронавирус добрался до соседней Финляндии: опасное заболевание диагностировали у туриста из Китая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).

Шоу-бизнес Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.

Происшествия В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.

Финансы ФРС США снова сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной.

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Политика Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.

Авто Volkswagen составит конкуренцию Tesla на рынке электромобилей Концерн Volkswagen после дизельного скандала и вовсе отказался от планов выпускать модели с ДВС и поэтому активно развивает электрификацию, обещая выпустить немало полноценных электрокаров.