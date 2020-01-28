Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

Гаджеты Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Общество Американскому астронавту предоставят место на «Союзе» Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.

Происшествия Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.