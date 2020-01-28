Экономика
Газета.RuГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить2640
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений
ТАСС27 января в 18:15
Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы
URA.Ru27 января в 16:55
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Старшая дочь Билла Гейтса выходит замуж
Дженнифер объявила о своем намерении выйти замуж за своего возлюбленного Наэля Нассара.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Гаджеты
Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress
Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Происшествия
Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях
Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Общество
Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.
Происшествия
Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину
Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.
Происшествия
В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана
Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.