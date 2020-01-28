Экономика
Газета.RuГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
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«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений
ТАСС27 января в 18:15
Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы
URA.Ru27 января в 16:55
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