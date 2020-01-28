Экономика
Газета.RuГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить2201
с чего всё началось
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Политика
Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Культура
В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Космос
NASA: к Земле летит потенциально опасный астероид
Астероид с номером 163373 приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму
У супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмилы нашли элитную недвижимость в Крыму.
Политика
ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Общество
Звезда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения собственного вертолета в районе города Калабасас в Калифорнии.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года
"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Общество
Самый дорогой особняк в мире купил украинский миллиардер
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Здоровье
Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»
Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 80 человек
Общее число жертв вируса достигло 80, сообщает госкомитет здравоохранения страны.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Полёты в Египет могут возобновить в апреле
Авиационное сообщение между Россией и Египтом могут возобновить в конце апреля этого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
Футбол
«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей
"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
Политика
Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам
Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.