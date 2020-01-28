Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.

с чего всё началось

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Общество Коронавирус 2019-nCoV превзошел атипичную пневмонию 2003 года Масштабы нового типа коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется в Китае, превышают показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS), зафиксированной в 2002-2003 году.

Происшествия Оставленных в «Шереметьево» детей могут вернуть матери Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Общество 10 трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, по данным на утро 28 января в регионе остаются перекрытыми 10 участков дорог регионального значения: Ситуация архисложная.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Политика Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.

Теннис Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Политика Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество В Гонконге разработали вакцину против коронавируса Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

Гаджеты Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.

Происшествия На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел На месте крушения вертолета, в результате которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, спасатели обнаружили первые фрагменты тел.

Кино Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.