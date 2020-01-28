Экономика

Газета.RuГазета.RuГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей). Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).
Читать в источнике
Комментировать1502

Подробнее о событии

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известия27 января в 19:12

Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

РБК28 января в 01:41

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

РИА Новости28 января в 01:08

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ru27 января в 19:18

У гарантированного пенсионного плана в РФ негарантированное будущее?

REGNUM28 января в 08:47

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАСС27 января в 18:15

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ru27 января в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Зенитный ракетно-пушечный комплекс России «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Военное дело вчера в 01:18
Технологии

Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности

Российский предприниматель Павел Дуров вновь заявил, что пользователи WhatsApp находятся в опасности.
News.ru 13:07
Футбол

Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».
Бомбардир.ру 11:39
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Газета.Ru 13:53
Спорт

ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия

Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
РИА Новости 13:03
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

«На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.
Известия 12:45
Происшествия

В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета

Полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет компании S7 в Домодедово, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:09
Общество

В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Российская газета 04:35
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск 28 января в 01:08
Наука

Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани

Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Naked Science 28 января в 04:05
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Финансы

Рубль обновляет минимумы года, евро уже дороже 70 руб

Рубль усилил вечером в четверг падение на фоне дешевеющей нефти и обновляет минимумы текущего года, евро торгуется уже дороже 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ 11:07
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Нетаньяху

REGNUM 07:13
Гаджеты

Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки

Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Мойка78 14:38
Теннис

Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Чемпионат 06:36
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Известия 12:53
Политика

Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

НТВ вчера в 08:14
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:53
Футбол

«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка Английской лиги "Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.
LiveSport.ru вчера в 16:50
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
Live24 09:17
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 28 января в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное