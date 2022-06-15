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ГП Белоруссии изучит деятельность деда главы Польши Дуды во время Второй мировой войны

Генеральная прокуратура Белоруссии изучит деятельность деда президента Польши Анджея Дуды во время Второй мировой войны.
Lenta.ru
Белоруссия изучает деятельность деда президента Польши Анджея Дуды, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством», передает «РИА Новости».
РБК
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости
Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.
РИА Новости

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