Белоруссия изучает деятельность деда президента Польши Анджея Дуды, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством», передает «РИА Новости».
Как сообщает Ufanotes.ru, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал радио Sputnik, что главным правилом информационной безопасности и гигиены является заклеивание камеры ноутбука, компьютера или другой техники.
Китайская научная газета Science and Technology Daily, которую выпускает министерство науки и технологий Китая, разместила у себя на страницах сенсационный отчет об обнаружении сигналов, которые могут свидетельствовать о существовании иноземной цивилизации.