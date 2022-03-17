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ГП Белоруссии возбудила уголовное дело против советника главы офиса Зеленского Арестовича

Генпрокуратура Белоруссии сообщила
, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к терактам.
РИА Новости
Сообщается, что дело возбуждено по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Комсомольская правда
11 марта президент РБ Александр Лукашенко проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина, что Украина готовилась нанести удар не только по Луганской и Донецкой народным республикам, но и по Белоруссии.
Ридус
«Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Говорит Москва

Подробнее о событии

В Белоруссии возбудили уголовное дело против украинского советника Алексея Арестовича
RT на русском11:41
В Белоруссии завели дело против советника главы офиса Зеленского
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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Арестовича
Газета.Ru11:48
ГП Белоруссии возбудила дело против советника главы офиса Зеленского Арестовича
РЕН ТВ12:11
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении советника главы офиса Зеленского
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