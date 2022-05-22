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ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений

Генпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством.
Lenta.ru
Согласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.
ТАСС
Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.
Телеканал 360°
Наложен арест на имущество на сумму 72,4 млрд рублей.
Говорит Москва

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ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений
Lenta.ru23:52
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