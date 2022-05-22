Lenta.ruГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступленийГенпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством.Lenta.ruСогласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.ТАССМатериальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.Телеканал 360°Наложен арест на имущество на сумму 72,4 млрд рублей.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ИА Красная ВеснаПрофильLife.ruUfaTime.ruФАНАМИТЕЛГазета.RuПодробнее о событииГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступленийLenta.ru23:52Генпрокуратура назвала количество преступлений в России, связанных со взяточничествомТАСС20:03Самое цитируемоеВ России зарегистрированы 12 тысяч преступлений по коррупцииNews.ru21:29Генпрокуратура оценила распространенность взяточничества в РоссииПрофиль21:00Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала годаРБК20:21В РФ факты взяточничества составляют более половины всех коррупционных преступленийМосковский Комсомолец20:15Генпрокуратура РФ назвала взяточничество главным коррупционным преступлением с начала годаТелеканал 360°21:37Показать ещёОценить303Поделиться